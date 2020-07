aus Neusiedl am See

Im Garten von Familie Kleidosty in Tadten blüht eine wunderschöne Agave. Agaven blühen in Mitteleuropa meist nur alle 50 Jahre. Dank der guten Pflege von Monika und Josef Kleidosty erstrahlt die Blüte in ihrem vollsten Glanz mit einer Höhe von ca. 5 Metern.