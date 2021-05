So alt wie das Burgenland ist auch Franziska Enz aus Weiden am See. Am 18. Mai feierte sie ihren 100. Geburtstag im Seniorenheim Purbach am See.

WEIDEN. Neben den nächsten Verwandten besuchte auch Weidens Bürgermeister Wilhelm Schwarz die Jubilarin im Seniorenheim. Er gratulierte herzlich zum Geburtstag und überreichte einen Geschenkskorb.