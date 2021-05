In der Oberen Hauptstraße 37 in Jois wird ein Hausflohmarkt organisiert.

JOIS. Kommende Woche kann man sich in Jois auf die Suche nach möglichen Schätzen machen.

Hausflohmarkt

Unter dem Motto "Alles muss raus" wird in der Oberen Hauptstraße 37 in Jois am Donnerstag, 3. Juni, sowie am Freitag, 4. Juni, jeweils von 08:00 bis 17:00 Uhr ein Hausflohmarkt veranstaltet.