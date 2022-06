Die 52-jährige Neusiedler Bürgermeisterin Landtagsabgeordnete Elisabeth Böhm wurde bei der Generalversammlung am Sonntag 26. Juni 2022 zur Spitzenkandidatin für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 2. Oktober 2022 gewählt.

NEUSIEDL AM SEE. Ebenso wurde der bewährte SPÖ-Vorstand zu 100 Prozent bestätigt.

Schuldenabbau vorangetrieben

Böhm will gemeinsam mit ihrem SPÖ-Team weiter aktiv für Neusiedl am See arbeiten und den erfolgreichen Weg in der Stadt weiterführen. Unter ihr als Bürgermeisterin wurden in den letzten Jahre viele Projekte umgesetzt und notwendige Investitionen getätigt. Sie hat für

stabile Finanzen gesorgt und den Schuldenabbau fortgeführt.



"Für mich stehen immer die Menschen im Mittelpunkt. Mit diesem Anspruch möchte ich weiterhin für alle Neusiedlerinnen und Neusiedler arbeiten und die Lebensqualität in der Stadt noch weiter ausbauen. Ich hoffe, dass die Neusiedler Bevölkerung die positive Entwicklung und meine Arbeit als Bürgermeisterin für die Stadt sieht und mir bei der kommenden Wahl ihr Vertrauen schenkt", erklärte die amtierende Bürgermeisterin.