Mit dem Sieg beim Supersprint Triathlon in Wallsee schafft der siebzehnjährige David Vollmann vom LTC Seewinkel die Qualifikation und sichert sich damit einen Fixplatz im U-18 ÖTRV-Nationalteam für die ETU Youth European Championships.

BEZIRK NEUSIEDL/SEE. „Durch die COVID-19 bedingte lange Wettkampfpause war der Druck vor dem Wettkampf in Wallsee doch größer als in den Vorjahren“, analysiert Vollmann, „die dritte EM-Teilnahme in Serie war ja heuer mein großes Saisonziel!“

Optimistisch

Gemeinsam mit Trainer Robert Lang ist die weitere Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Anbetracht der schwierigen COVID-19 Rahmenbedingungen regional, d.h. ohne Trainingslager im Ausland geplant. Damit der bereits im Frühjahr eingeschlagene Weg prolongiert, welcher dank der vom ÖTRV bereitgestellten Schwimmtrainingsunterstützung im Bundesleistungszentrum in Maria Enzersdorf und der guten Sparingmöglichkeiten sehr positiv verlaufen ist.

Nach Platz 55 beim EM-Debüt 2018 in Loutraki/GRE und Platz 29 bei der Heim-EM 2019 in Kitzbühel blickt das burgenländische Talent voll Selbstvertrauen nach vorne: „In Alanya bin ich jetzt im optimalen Alter, um realistisch ganz vorne in den Top-10 oder vielleicht sogar um eine Medaille mitzumischen zu können.“ Stattfinden wird das Event von 01. bis 04. Oktober in Alanya/TUR.