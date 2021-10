Am 1. Oktober fand die große Eröffnung des Schnitzelhaus in Frauenkirchen statt.

FRAUENKIRCHEN. Marina Stankovic-Pandurovic und ihr Gatte Darko Pandurovic eröffneten einen weiteren Standort in Frauenkirchen, Mönchhoferstraße 11.

Zweiter Standort im Bezirk

Es ist die zweite Filiale neben dem bereits seit 2016 bestehenden Schnitzelhaus in Neusiedl am See.

Zahlreiche Gäste und Freunde der Familie stürmten am ersten Tag regelrecht das Schnitzelhaus in Frauenkirchen.

Die Öffnungszeiten sind von 10 Uhr bis 21 Uhr – Dienstag ist Ruhetag!