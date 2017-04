Zehn Jahre Superlight

Die Band "Superlight" feiert ihr zehnjähriges und "Ludwig & Michael" ihr 20-jähriges Bestehen. Mit an Bord haben sich die beiden Formationen auch einen Special Guest geholt: Die legendären "Milestones" aus dem Jahr 1967 werden sich ebenfalls die Ehre geben.Einlass für das Jubiläumskonzert ist um 19 Uhr. Das Live-Spektakel startet um 20:30 Uhr. Eintritt: Freie Spende!

