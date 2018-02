Bücherecke im Museum Jois

Geöffnet ist immer am zweiten Samstag des jeweiligen Monats von 14 bis 17 Uhr.Ein neuer Treffpunkt für alle: Bücher ausborgen, nicht mehr benötigte Bücher abliefern, tauschen, stöbern, lesen, plaudern oder einfach nur gemütlich beisammensitzen. Von der Weltgeschichte zur Geschichte Österreichs über Liebesroman und Krimi, Thriller, Fantasy, Science Fiction, Fach- und Sachbücher, Ratgeber und Bildbände bis hin zu Kinder- und Jugendliteratur ist so ziemlich alles vorhanden.

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See