Der Neusiedler Peter Panner und sein Hund Thor trainieren für die Agility WM

01.05.2018, 11:55 Uhr

Wir haben schon öfter über Peter Panner und seine Hunde Kenzo und Thor berichtet.



Mit Ahnentafel zur WM

NEUSIEDL AM SEE/GOLS. Schon Kenzo war im Agility sehr erfolgreich, sein jüngerer Gefährte Thor zeigt jetzt ebenfalls sein Können und schielt schon auf die WM 2018 in Schweden.Kenzo ist im Agility sehr erfolgreich, darf aber an gewissen Turnieren – wie z.B. der Agility-WM – nicht teilnehmen, weil er keine Papiere hat. "Thor hat eine Ahnentafel. Deshalb war es von Anfang an mein Ziel, mit ihm, wenn er alt genug ist, bei der WM mitzumachen", so Peter Panner. Jetzt könnte es so weit sein. Ende Mai findet die WM-Endausscheidung in Ebreichsdorf statt. Schaffen Peter Panner und Thor das, dann dürfen sie nach Schweden fahren. "Von dort fahren nur die Besten", erzählt Peter Panner. "Wir haben schon Chancen, aber man darf nicht vergessen, dass es dort rund 130 Starter geben wird. Einfach wird es also nicht werden."

Viel Training

Bis zum Turnier wird jetzt vor allem Kondition trainiert. "In den zwei Tagen wird viel Kondition von Thor verlangt", so Panner. "Deshalb trainieren wir jetzt natürlich verstärkt. Mit dem Rad geht es jeden zweiten Tag von Neusiedl nach Pamhagen."Wollen Sie Thor als Baby sehen? Dann schauen Sie hier rein!