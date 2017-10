Eröffnung "Abfall-Logistikcenter Gols"

04.10.2017, 15:56 Uhr

Das neue Abfall-Logistikcenter des Umweltdienstes Burgenland in Gols, das in nur 16 Monaten Bauzeit errichtet wurde, konnte am 03. Oktober 2017 feierlich eröffnet werden.

Spitzenreiter bei Mülltrennung

GOLS (rr). Das moderne Sammelzentrum, das mit einem finanziellen Aufwand von knapp drei Millionen Euro in der Fläche auf knapp 21.000 m2 mehr als verdoppeln wurde, umfasst 40 Mitarbeiter, acht Müllsammel-LKW, drei Container-LKW und zwei Leicht-LKW. Am neuen Firmenstandort werden pro Jahr mehr als 35.000 Tonnen Abfälle umgeschlagen.„So schön ist unser Burgenland! Sorgen wir dafür, dass es so bleibt - gemäß diesem Motto des Umweltdienstes Burgenland ist es unsere Aufgabe, das Burgenland den kommenden Generationen noch schöner zu übergeben, als wir es übernommen haben. Die Burgenländer, die Österreichweit Spitzenreiter bei der Mülltrennung sind, leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Ich bin stolz auf dieses umweltbewusst Verhalten in unserem Heimatland. Der Natur- und Umweltschutz ist aber auch dem UDB und dem BMV ein Anliegen, denn unsere landesweit tätigen Abfallentsorger bekennt sich dazu, ihre Dienstleistungen mit einer möglichst geringen Umweltauswirkung zu erbringen und die Qualitäts- und Umweltperformance ständig zu verbessern. Insgesamt sind der UDB und der BMV ein Garant dafür, dass es trotz stetig wachsender Aufgaben eine sehr umweltfreundliche, verlässliche, kostengünstige und nachhaltige Entsorgung in unserem Land gibt. Für diese ausgezeichnete Arbeit braucht es natürlich aber auch die entsprechende Infrastruktur. Es freut mich deshalb sehr, dass mit dem neuen Abfall-Logistikcenter hier in Gols eines der modernsten Sammelzentren des Landes entstanden ist“, betonte Landeshauptmann Hans Niessl.

Arbeit bei laufendem Betrieb

Die Realisierung dieses Sammelzentrums erfolgte durch den im Burgenland ansässigen Generalplaner Woschitz Engineering bei laufendem Betrieb. Abgerissen wurden das Bürogebäude mit Waage, die Werkstatt und das Zwischenlager für gefährliche Abfälle. Sie sind zusammen mit Waschplatz, Haustankstelle, Rundbogenhalle, Lagerboxen und barrierefreien Abwurfstellen in die Container neu errichtet worden. Die neue geschaffenen Manipulations- und Verkehrsflächen verfügen über ein System zur Schmutzwasserableitung. Die Garderoben für die 40-köpfige Mannschaft entsprechen den modernsten Standards und sind in Sauber- und Schmutzgarderobe getrennt. Die gesamte Energietechnik zur Versorgung des Bürogebäudes wurde ebenfalls nach den neuesten Standards errichtet: Beheizt werden die 390 m2 Nutzfläche mit einer Luftwasserwärmepumpe gekoppelt mit kontrollierter Gebäudelüftung und Wärmerückgewinnung. Der Strom dafür wird selbst erzeugt und kommt vom Dach der Umladehalle - konkret über eine Photovoltaikanlage mit einer Kapazität, die inzwischen auf eine Leistung von 50 kWp erweitert wurde. Insgesamt wurden knapp 3 Millionen Euro in den Standort Gols investiert. Davon hat auch der Wirtschaftsstandort Burgenland, die regional ansässigen Unternehmen, profitiert, denn nach dem Motto ‚Wir bauen burgenländisch‘, wurde der größtmögliche Anteil des erforderlichen Arbeitsaufwandes von heimischen Firmen getätigt.