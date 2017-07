JVP Jois startet Zukunftsbefragung

17.07.2017, 01:53 Uhr

„Es ist wichtig, die Anliegen sowie Meinungen der jüngeren Generation in Jois mehr Beachtung zu schenken. Mit der Zukunftsbefragung wollen wir die Meinungen, Vorstellungen und Visionen der Joiser Jugend erfassen und in unser JVP-Zukunftsprogramm für die Gemeinderatswahl einarbeiten. Wir wollen mit jungen Ideen in eine neue Zeit starten, um Jois zukunftsfit zu machen“, hält JVP-Obmann Sascha Krikler fest. Ein Kernziel der Junge ÖVP Jois ist es, die direkte Demokratie, den direkten Kontakt der Gemeindepolitik zur Ortsbevölkerung zu stärken und die Jugend verstärkt für gesellschaftliches Engagement zu begeistern.

„In Jois gibt es derzeit einige Fehlentwicklungen, welche den Dorfcharakter und die Zukunft unserer Weinbaugemeinde enorm gefährden – wie eine drohende Massenansiedlung. Die Hauptbetroffenen derartiger Vorhaben werden vor allem wir Junge sein“, warnt der JVP-Chef. Die Teilnahme an der Befragung wird online und offline möglich sein in den kommenden Wochen.„Neben der jungen Generation, ist uns auch die Dorfgemeinschaft und damit das örtliche Vereinsleben und das Ehrenamt ein besonderes Anliegen, weshalb wir auch in diesem speziellen Bereich Maßnahmen setzen wollen, um diese bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Jugendgemeinderat Krikler abschließend. Neben dem JVP-Obmann wird auch Julia Haltschuster für die Junge ÖVP bei der Gemeinderatswahl ins Rennen gehen und sich für die Anliegen der Joiser Jugend einsetzen.