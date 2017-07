17.07.2017, 11:44 Uhr

Schwerverletzter nach Arbeitsunfall

Ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl/See stürzte gestern von einer ca.

2,50 m hohen Leiter und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen sind dem Grade nach schwer.



Der Arbeiter war in einem Einfamilienhaus in Weiden/See, Bezirk Neusiedl/See, mit der Verrichtung von Maler- bzw. Spachtelarbeiten beschäftigt. Um die Tätigkeiten auch im oberen Bereich einer Wand durchführen zu können, musste er auf eine ca. 2,50 m hohe Leiter klettern. Dabei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache zu Boden und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Nach derzeitigem Erhebungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.

Gefällt mir