"Tag der Sprachen" in der Neuen Mittelschule Zurndorf

06.10.2017, 13:42 Uhr

Fünf Sprachen behandelt

In den 2. Klassen wurde das berühmte Märchen der „Prinzessin auf der Erbse“ von H. C. Andersen in fünf Sprachen bearbeitet. Danach konnten die Schüler ihr Können bei der Aussprache von Spanisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch beweisen.Die 1., 3. und 4. Klassen wurden bunt zusammengewürfelt, um den älteren Schülern die Möglichkeit zu bieten, den Jüngeren zu helfen. Die drei behandelten Themen waren „Mehrsprachigkeit“, „kindliche Sprachentwicklung“ und „Deutsche Wörter in anderen Fremdsprachen“.