Wir haben einen hängen

Am Montag, dem 01.05.2017, kam das Gerät zum ersten Mal zum Einsatz, diente seinem Zweck hervorragend und erregte auch das erhoffte Aufsehen.

Die Musikanten von "Wendi’s Böhmischer Blasmusik" waren oftmals schon darauf angewiesen, selbst bei Kurzstrecken - zu Auftrittszielen in der näheren Umgebung - einen Bus zum Transport von Verstärkeranlage und Instrumenten anzumieten. Um diese immensen Kosten zu sparen und gleichzeitig werbewirksam reisen zu können, wurde ein Transportanhänger angeschafft und mit Bildern gutaussehender Musikanten beklebt.

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See