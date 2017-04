Drei Surf Bewerbe bei heurigem Surf Worldcup

22.04.2017, 14:11 Uhr

Gleich drei Bewerbe, nämlich Slalom, Foiling und Freestyle werden die Zuseher beim Surf Worldcup in Neusiedl am See erleben. Dazu kommt noch der bewährte Tow-In Bewerb, der Windsurf-Action auch ohne Wind garantiert. Größte heimische Hoffnung ist der Weidener Max Matissek.Foto: Nina Schwitalla