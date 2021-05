Home, sweet Home-Office: Seit mehr als einem Jahr sind die eigenen vier Wände für viele zum Arbeitsplatz geworden. Um optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen, ist Tageslicht essenziell. Große Fensterflächen erfüllen zwar das Bedürfnis nach natürlichem Licht, diese müssen aber auch gut beschattet werden können.

OÖ. Um einen optimalen Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden zu schaffen, spielt Tageslicht eine wesentliche Rolle. Es regelt den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen, steigert die Konzentration und fördert auch einen besseren Schlaf. Bei der Planung darf auch der richtige Sonnenschutz nicht fehlen, um z.B. Spiegelungen am Laptop-Bildschirm zu vermeiden.



Markise mit Insektenschutz

Für die außenliegende Beschattung großer Flächen sorgen beispielsweise Fenstermarkisen. Sie halten die Sonnenstrahlen bereits außen von den Fensterflächen ab und lassen die Hitze erst gar nicht ans Fenster. So wird der Hitzestau vermieden und keine Wärme in den Raum hinein transportiert. Seit heuer bietet der Beschattungs-Experte Valetta, mit Unternehmenszentrale in Linz, eine innovative Doppellösung: Die senkrechte Fenstermarkise wird mit einem separat bedienbaren Insektenschutz kombiniert. So ist man untertags vor der Sonneneinstrahlung und abends vor unerwünschten Plagegeistern gut geschützt.

Nachrüsten möglich

Sollte bei der Planung der Insektenschutz noch kein Thema sein, so ist das auch kein Problem: Die neuen Fenstermarkisen haben standardmäßig eine Vorbereitung für den Insektenschutz integriert, sodass jederzeit auch später nachgerüstet werden kann. Ob Schieberahmen, Schwenkrahmen, Insektenschutz-Rollo oder Insektenschutz-Plissee – die Vorbereitung ist für unterschiedliche Insektenschutz-Systeme vorhanden.