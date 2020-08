46. Vollmondwanderung in Oberpetersdorf

Oberpetersdorf. Zum 46. Male lud der Petersklub Oberpetersdorf zur Vollmondwanderung. Ziel war diesmal der mächtige Mammutbaum am Mauerberg und das Gipfelkreuz am Goldvaterberg. Die Teilnehmer aus Kobersdorf, Weppersdorf, Kalkgruben, Neutal, Tschurndorf und Oberpetersdorf erlebten einen gemütlichen “Spaziergang in der herrlichen Natur” und einen prachtvollen August-Vollmond am Ende eines heißen Sommertages.