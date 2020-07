In Streberstorf kam es am Mittwochabend zu einem Gewaltverbrechen. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstagvormittag

STREBERSDORF. Kurz nach 21:30 Uhr kündigte ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf via Notruf bei der Polizei seinen Suizid an. "Im Zuge des Gesprächs teilte er dem Notrufbeamten mit, dass er seine 64-jährige Frau und seine 92-jährige Mutter umgebracht hatte", berichtet Chefinspektor Heinz Heidenreich.

In Lockenhaus das Leben genommen

Im Anschluss an das Gespräch habe sich der Mann in Lockenhaus bei der Margarethenwarte das Leben genommen. "Die beiden weiblichen Opfer konnten an der Wohnadresse der Mutter nur noch Tod aufgefunden werden", heißt es von der Polizei. Nähere Details sowie das Motiv des Mannes sind noch nicht bekannt.

Bisher unbestätigten Informationen der "Krone" zufolge, sollen die beiden Opfer pflegebedürftig und auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen sein. Der Mann sei möglicherweise mit dieser Situation überfordert gewesen, heißt es im Bericht. Das Landeskriminalamt Burgenland ermittelt.