UNTERFRAUENHAID. Vor wenigen Wochen fand die alljährliche Jahreshauptdienstbesprechung samt Inspizierung in Unterfrauenhaid statt. Im Zuge der Besprechung wurde Zugskommandant BM Bernd Schermann vom Burgenländischen Landesfeuerwehrverband mit dem Verdienstzeichen in Bronze für 20 Jahre Tätigkeit in der Feuerwehr geehrt.