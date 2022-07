Am Freitag den 1. Juli fand die Eröffnungsfeier der "Mittelstation" in Markt St. Martin statt.



MARKT ST. MARTIN. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und feierten gemeinsam mit Familie Glöckl die Eröffnung der neuen Mittelstation in Markt St. Martin.

Foto: Barbara Diewald

hochgeladen von Barbara Diewald

Tolle Location

Bürgermeister Jürgen Karall freut sich über die Eröffnung der neuen Gastronomie: "Als Kinder sind wir hier schon herumgelaufen, damals hätte man diesen Platz als 'Lost place' bezeichnet. Und nun stehen wir hier und eröffnen gemeinsam eine Sache die sich niemand hätte vorstellen können. Als Bürgermeister kann man nur Danke sagen, dass sich Leute so trauen - so etwas Tolles aus einem 'Lost place' zu machen." ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz stimmt dem zu: "Der Günther traut sich etwas, er sagt was er sich denkt! Und ich bin mir sicher, er ist so ein Vorbild für viele andere."

Geschäftsführung der Mittelstation



Günther Glöckls Sohn Sandro wird die Mittelstation gemeinsam mit seiner Freundin Laura führen. "Wir haben uns in den Kopf gesetzt aus der alten Mittelstation eine neue, moderne Mittelstation zu machen. Das ist uns gelungen. Das Restaurant wird von mittwochs bis sonntags mittags und abends geöffnet haben.

Save the date: Am Sonntag, den 3. Juli, findet ab 11 Uhr ein Frühschoppen mit Brunch und musikalischer Unterhaltung des 11er-Blechs statt.