Spätherbstlicher Wein-Genuss in Lutzmannsburg

Tag der offenen Kellertür: so klingt das Rotweinerlebnis-Jahr mit Lutzmannsburger Blaufränkisch aus

Am Samstag, 4. November 2017, öffnen die Lutzmannsburger Winzerfamilien wieder von 13.00 – 21.00 Uhr ihre Kellertüren. Gemeinsam mit WeinliebhaberInnen und Gästen aus Nah und Fern wird der Ausklang des Rotweinerlebnis-Jahres 2017 gefeiert. Bereits am 3. November sind Gäste, die das gesamte Wochenende in Lutzmannsburg verbringen, herzlich zu einem exklusiven „Meetand-Greet“ mit Raritätenweinverkostung und Schmankerlbuffet eingeladen. Zu Gast bei den Winzerfamilien Der Lutzmannsburger Tag der offenen Kellertür ist eine einzigartige Gelegenheit, neben ersten Jungwein-Kostproben aus dem Jahrgang 2017 die ganze Vielfalt der Lutzmannsburger Rotweine, aber auch die teilnehmenden Winzerfamilien persönlich in ihren Weinkellern kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen Rückschau auf das vergangene Weinjahr zu halten.

Der Eintrittspreis zum Tag der offenen Kellertür beträgt Euro 25,00 und beinhaltet ein hochwertiges Kostglas sowie einen Einkaufsgutschein im Wert von Euro 10,00. Ein Bummelzug bringt die BesucherInnen den ganzen Tag lang gratis von Weinkeller zu Weinkeller. In den Kellern und auf dem Weg dorthin werden verschiedene kulinarische Köstlichkeiten offeriert, u.a. Käsespezialitäten, Speck, Selbstgebackenes, gebratene Kastanien, Preßburger Kipferl oder frische Kürbisknabberkerne. Meet & Greet am 3. November

Für Gäste, die das gesamte Wochenende zum Tag der offenen Kellertür in Lutzmannsburg verbringen möchten, haben die Lutzmannsburger Nächtigungsbetriebe attraktive Wochenend-Packages zusammengestellt: Neben dem Eintritt zum Tag der offenen Kellertür ist ein Gutschein zum exklusiven Winzerempfang am Freitag, 3. November, von 19.00 – 22.00 Uhr (Ort: Haus Sonnberg/Vereinte Winzer, Florianigasse 2, 7361 Lutzmannsburg) inkludiert:

Beim Kostproben-Buffet mit Spezialitäten von ProduzentInnen aus Lutzmannsburg und Umgebung können die Gäste unter Vorlage des Pre-Opening-Gutscheines die WinzerInnen bei persönlichen Gesprächen kennenlernen, mehr über die Weine und ihre Herstellung erfahren und Weine älterer Jahrgänge im exklusiven Rahmen genießen. - Infos & Buchung unter www.lutzmannsburg.at und

www.urlaubinlutzmannsburg.at



Weitere Details auf www.facebook.com/rotweinerlebnislutzmannsburg , www.rotweinerlebnis.at