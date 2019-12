Alljährlich veranstaltet die Jugend St. Martin einen Silvestertreff am Hauptplatz in St. Martin.

Wie auch in jedem Jahr finden viele Wanderer den Weg zum Silvestertreff. Für die einen war es in diesem Jahr der erste Besuch beim Silvestertreff für andere gehört der Silvestertreff jedes Jahr schon zur Wanderung dazu.