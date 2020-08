Am Mittwoch, dem 5. August 2020 kam es zu einer LKW-Bergung im Kreisverkehr bei der Tankstelle in Jabing.

Hierbei rutschte der LKW (aus für uns unbekannter Ursache) von Rechnitz kommend im Kreisverkehr in den Graben (wollte wahrscheinlich in Richtung Oberwart fahren). Um 9 Uhr Vormittag war dieser LKW bereits im Graben, aber erst am Nachmittag (gegen 16 Uhr) konnte der LKW dann vollständig aus dem Graben geholt werden.