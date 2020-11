Was steckt hinter dem „blauen P?“

Die Schülerinnen und Schüler des 2. Jahrgangs der HLP beschäftigen sich neuerdings im Rahmen des Projektatelierunterrichts intensiv mit Social Media Management auf der Plattform Instagram. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Social Media Manager_innen in der Wirtschaft hat sich die HLP dazu entschieden, den Lernenden eine fundierte Grundlage hierfür zu vermitteln.

Neben den theoretischen Inhalten wie z.B. den rechtlichen Aspekten, Influencer Marketing, Social Media Monitoring & Measurement lernen die Schülerinnen und Schüler auch die praktische Umsetzung und erstellen Content für den neuen HLP Instagram-Account „das_blaue_p“.

Damit die Schülerinnen und Schüler die Beiträge selbstständig posten können, sponserte Direktor Gehard Talasz von der Uniqa Landesdirektion Burgenland ein leistungsstarkes Samsung Tablet – ein großes Dankeschön hierfür. Wer nun neugierig ist, was sich hinter dem „blauen P“ verbirgt, sollte ganz schnell Follower werden und so einen noch tieferen Einblick in das kreative Arbeiten der HLP bekommen.