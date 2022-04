Ab sofort können Interessierte auch in Oberwart kostenlose Hörtests und erstklassige Hörberatung erfahren.

OBERWART. Das Unternehmen Hansaton eröffnete in Oberwart eine neue Filiale. Die Leitung des Fachgeschäfts in der Wiener Straße übernimmt die Hörakustik-Meisterin Katharina Szmolyan.

Mit rund 120 m2 bietet das neue Hörkompetenz-Zentrum ausreichend Platz für vertrauliche Gespräche und professionelle Beratung. Ein professioneller Hörmessraum sowie ein top ausgestatteter Beratungsraum ermöglichen Hörtests unter besten Bedingungen.

Zentrale Lage

„Besonders die Lage mitten im Zentrum hat uns überzeugt. Denn uns ist auch die Belebung der Ortskerne sehr wichtig“, zeigt sich Gert Ettlmayr, Geschäftsführer von Hansaton, begeistert.

„Es macht uns ganz besonders stolz, dass wir mit dem Standort in Oberwart bereits das dritte Hansaton Hörkompetenz-Zentrum im Burgenland eröffnen. Alle Geschäfte sind selbstverständlich barrierefrei und bieten kostenlose Parkplätze für unsere Kundinnen und Kunden“, ergänzt Hansaton Vertriebsleiter Christian Heise.

Geschäftsleiterin Katharina Szmolyan im Kundengespräch

Erfahrenes Team

„Unser Ziel ist es, Interessierte in den Genuss des besseren Hörens und Verstehens zu bringen und somit den Betroffenen und ihren Familien mehr Lebensqualität zurückzugeben. Mit Katharina Szmolyan als Fachgeschäftsleiterin und Hörakustik-Meisterin haben wir eine sehr erfahrene Kollegin am neuen Standort. Ich freue mich sehr, sie für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewonnen zu haben“, so Hansaton Gebietsleiterin Petra Semmler-Brukner.

Katharina Szmolyan lebt selbst in Oberwart und ist seit 20 Jahren bei Hansaton beschäftigt. „Nach der Ausbildung war ich in Graz, Weiz und Hartberg tätig. Jetzt freue ich mich sehr, meine langjährige Erfahrung als Hörakustikerin im neuen Hansaton Hörkompetenz-Zentrum in Oberwart umsetzen zu können. Mir ist es wichtig, für jede Person die beste Hörlösung zu finden“, erzählt Szmolyan.

Modernste Hörgeräte

In den letzten Jahren haben Hörgeräte einen riesigen Innovationsschub in Richtung Digitalisierung gemacht. Moderne Hörgeräte wie jene von Sonova, dem Schweizer Mutterkonzern von Hansaton, sind winzig klein und lassen sich über Bluetooth mit anderen Geräten wie TV-Geräten oder Smartphones verbinden.

„Wir bieten die optimale Hörlösung in jeder Preisklasse für Kundinnen und Kunden jeden Alters. Daher sind wir der richtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Hören und Verstehen“, berichtet Szmolyan.