"Mit Abstand die besseren Angebote" heißt es bei der Oberwarter Einkaufsnacht am 11. September 2020.

OBERWART. Die Betriebe der Oberwarter Innenstadt laden am Freitag, 11. September 2020, zur Einkaufsnacht. Bis 21 Uhr werden den Kunden besondere Angebote, Rabatte und kulinarische Schmankerl geboten.

Um 18 Uhr wird die Stadtkapelle Oberwart vor dem Rathaus mit einem Platzkonzert auf die Einkaufsnacht einstimmen. In den Geschäften und Lokalen locken besondere Angebote wie zum Beispiel Rabatte auf den Einkauf, Eisbecher und coole Drinks zu Sonderpreisen oder kleine Flohmärkte.

Stadtzentrum als Fußgängerzone

Das Stadtzentrum wird an diesem Abend wieder zur Fußgängerzone, eine „mobile“ Musikgruppe tourt durch die Straßen und wird vor den Geschäften und Lokalen für Stimmung sorgen. Für die Besucher gibt es bei der Einkaufsnacht kleine Geschenke, die verteilt werden. Dazu zählen auch 500 Gutscheine für eine Kugel Eis, die an diesem Abend bei teilnehmenden Betrieben eingelöst werden können.

"Freuen Sie sich auf eine autofreie Innenstadt, bummeln Sie durch die Straßen, kaufen Sie bei unseren Geschäftsleuten ein und genießen Sie die Kulinarik der Gastronomiebetriebe. Oberwart bietet eine große Vielfalt", so Bgm. Georg Rosner.

Präventionskonzept

Mit einem Präventionskonzept und einem COVID-Beauftragten ist man bestens auf den Abend vorbereitet – die Oberwarter Unternehmer und die Stadtgemeinde freuen sich auf viele Besuchern und auf den mit ABSTAND schönen Abend in der Innenstadt!

bis 21 Uhr in der Innenstadt (Fußgängerzone)

Aktionen, Rabatte und Kulinarik in den teilnehmenden Betrieben

18 Uhr: Platzkonzert der Stadtkapelle vor dem Rathaus

kleine Geschenke für die Besucher

„mobile“ Musikgruppe sorgt für Stimmung vor den Lokalen

Sammeln Sie Rechnungen für das große Oberwarter Sommer-Gewinnspiel

Weitere Infos auch auf www.oberwart.gv.at