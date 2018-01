11. Hochzeitsausstellung auf Burg Schlaining am 20. und 21. Jänner

Im schönen Ambiente der Burg Schlaining können sich Brautpaare auf den schönsten Tag des Lebens einstimmen.

STADTSCHLAINING. Im wunderschönen Ambiente der Burg Schlaining findet am 20. und 21. Jänner 2018 die 11. Hochzeitsausstellung in Stadtschlaining statt. Geöffnet ist sie Samstag und Sonntag jeweils 13.00 – 17.00 Uhr.

Lassen Sie sich im Granarium, in der Burgkapelle sowie im Burghof von zahlreichen Ausstellern auf den schönsten Tag im Leben einstimmen. Um Ihren Hochzeitstag zu einem unvergesslichen Fest zu machen, können Sie sich informieren welche umfangreichen Möglichkeiten und Ideen es gibt. Sie könnten z.B. mit einer Pferdekutsche oder Limousine in die Burg anreisen und es könnten Bläser- oder Streichmusik zur standesamtlichen Zeremonie spielen. Eintritt ist frei.