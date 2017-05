Referent: Peter Hauptmann (www.art!up.cc)Kulturmanager und CoachPeter Hauptmann ist Kulturmanager und Coach. Er arbeitetseit mehr als 20 Jahren im Kulturbereich, unter anderem alsManager des Karin Schäfer Figuren Theaters, für das erAuftritte in mehr als 40 Ländern weltweit organisiert hat,als Leiter des Internationalen Festivals „PannOpticum“ inNeusiedl am See und als Gründer von art!up, einerBeratungs- und Trainingsplattform für Künstler°innen.

Als ausgebildeter Businesscoach mit ISO Zertifikat hat er dasVerhältnis von Kunst, Kultur und ökonomischem Erfolg zuseinem Schwerpunkt gemacht um Künster°innen, Kultur-akteur°innen und Kreative optimal beraten, coachenund unterstützen zu können – unter anderem mit seinemOnline-Training „Kunst ° Leben ° Können“: www.art-up.ccIm Workshop „Die Kunst, von der Kunst zu leben“ stelltPeter Hauptmann eine grundlegende Struktur vor, an Handderer Künstler°innen aus jeder Sparte ein Konzept für ihrekünstlerische Selbständigkeit erstellen können. Auf einfache,intuitive Art und unabhängig vom jeweiligen Genre oder der„wirtschaftlichen“ Vorbildung erarbeiten die Teilnehmer°innenSchritt für Schritt, wie sie sich als selbständige°r Künstler°inetablieren können bzw. wie sie ihren Traumjob in einemkünstlerischen oder kreativen Beruf finden.Kostenlose TeilnahmeAnmeldung bis Donnerstag, 18. Mai 2017unter buero@bgld-volksliedwerk.at