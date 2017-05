Freie Wohnungen in Oberwart

12.05.2017, 08:11 Uhr

Dornburggasse

Auf dem ebenen großen West-Ost-orientierten Grundstück wurden drei Gebäude mit insgesamt 28 Wohnungen errichtet. Das Grundstück grenzt an der Westseite an die Dornburggasse und an der Ostseite an die Maderspergerstraße. Es kann von beiden Seiten her befahren werden.Derzeit stehen eine 3-Zimmer-Wohnung mit rund 83 m2 und eine 4-Zimmer-Wohnung mit rund 99 m2 zur Verfügung. Alle Wohnungen sind mit einer Loggia ausgestattet und verfügen über einen überdachten PKW-Stellplatz.

Maderspergergasse

Am Telek

Sonderfinanzierung

Reihenhausanlage für Hammerwerkgasse

Das Grundstück ist sowohl vom Stadtzentrum als auch von der Umfahrungsstraße leicht erreichbar. Der naheliegende Wald wertet dieses Wohngebiet zusätzlich auf.- Eine 3-Zimmer-Wohnung mit rund 89 m2- Eine 4-Zimmer-Wohnung mit rund 89m2- Zwei 4-Zimmer-Wohnungen mit rund 97 m2Alle Wohnungen sind mit einer Loggia ausgestattet und verfügen über einen überdachten PKW-Stellplatz.In unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum sind insgesamt 20 exklusive Wohnungen in zwei Stiegen entstanden. In jedem Geschoss sind jeweils zwei 3-Zimmer und 4-Zimmer Wohnungen untergebracht, außerdem wurden 2 Maisonette-Wohnungen errichtet, wo sich die Wohnräume im Erdgeschoss, die Schlafräume und das Badezimmer im Obergeschoss befinden.Zur Verfügung stehen aktuell eine 3- und eine 4-Zimmer-Wohnung mit rund 85 bzw. 98 m2.Für alle genannten Wohnungen gibt es die Möglichkeit, eine Sonderfinanzierung der Bausparkasse in Anspruch zu nehmen. Die Eigenmittel betragen ab rund 3.195 Euro und die monatliche Miete ab rund 507 Euro.In Kooperation mit Architekt BPM – Bauprojektmanagement errichtet die Neue Eisenstädter in der Hammerwerkgasse in Oberwart eine gemütliche Reihenhausanlage mit insgesamt sieben Reihenhäusern. Die Gärten sind südlich ausgerichtet, daher können Sie sich ganztägig über sonnendurchflutete, freundliche Räume freuen.Die Reihenhäuser verfügen über einen modernen, alltagstauglichen Grundriss mit einer Wohnnutzfläche von rund 94 m2. Großzügige Terrassen und Eigengärten mit einer Fläche von 62 bis 152m2 runden das Gesamtbild ab. Geheizt wird mittels Gas-Solar Brennwertgerät mit integriertem Warmwasserspeicher und Fußbodenheizung in allen Räumen.Der Baubeginn ist bereits erfolgt, die Fertigstellung ist für Winter 2017 geplant. Anmeldungen und Reservierungen werden bereits gerne entgegen genommen.Die Wohnungen und Reihenhäuser werden in Miete mit Kaufoption angeboten, die Errichtung erfolgt unter Zuhilfenahme von Förderungsmitteln des Landes Burgenland.Neue Eisenstädter Gemeinn. Bau-, Wohn- und Siedlungsges.m.b.H.Mattersburger Straße 3 a, 7000 EisenstadtTel: 02682/65560E-Mail: verkauf@nebau.at