Radbagger überfuhr Arbeiter in Oberwart

06.10.2017, 10:34 Uhr

Da sich solche zu transportierende lange Pfosten leicht in Längsrichtung verdrehen, kam dem Baggerfahrer ein weiterer Arbeiter der Baustelle zur Hilfe, welcher neben dem fahrenden Radbagger her ging, um den schwebenden Pfosten in Balance zu halten.Als der Lenker des Radbaggers während des Transportes über einen Randstein fuhr, verdrehte sich die angehängte Last. Der Mann, welcher sich neben dem Bagger befand, kam dabei zu Sturz und das Baufahrzeug fuhr über die Beine des Gestürzten. Der Helfer wurde dabei schwer verletzt und in der Folge vom Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.