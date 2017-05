Tag des Lehrlings

11.05.2017, 19:30 Uhr

Rund 500 Lehrlinge (Schüler der LBS) aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland kamen an diesem Tag in das Stift. Alles begann mit einer Begrüßung des Abts und der Gruppeneinteilung. Bei einer "Spurensuche" konnten die Lehrlinge das Stift näher kennenlernen. Ca. 18 Lehrlinge pro Gruppe, so hieß es. Bei der Spurensuche bekamen wir einen spannenden Einblick in das tägliche Leben der Mönche. Nach einem guten Stärkung beim Mittagessen gab es noch 2 verschiedene Workshops und einen Abschlussgottesdienst bevor es dann wieder heim ging.

Der Höhepunkt war um 12 Uhr beim Mittagsgebet der Mönche. Denn 2007 veröffentlichte das Stift, also die Mönche, eine CD in Kooperation mit einem Verlag aus England eine CD, welche sie etwa 1,3 Millionen CDs bereits verkauft hatten. In Österreich wurde diese mehrfach mit Platin ausgezeichnet.