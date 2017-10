SKV Schlaining nach 8:0-Sieg auf Platz 1

16.10.2017, 09:16 Uhr

Die DKV-Keglerinnen verloren gegen Leader BBSV Wien.

STADTSCHLAINING. Eine klare 2:6-Heimniederlage gab es für die Damen vom DKV Schlaining - derzeit Platz 8 - in der Kegel-Superliga gegen Tabellenführer BBSV Wien. Die SKV Schlaining-Herren deklassierten hingegen auswärts in der 1. Bundesliga Ost SKK Steinberg mit 8:0 und führen damit die Liga an.In der Bgld. Landesliga Herren gab es für DKV Schlaining gegen SKK Loisdorf II einen 6:2-Sieg. DKV Schlaining II verlor in der 1. Liga gegen SKC Mattersburg/Marz 1:5. In der Aufbauliga gewann SKV Schlaining gegen SKC Leithaprodersdorf III mit 6:0.