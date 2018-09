Der Friseur im Burgenland ist digital

20.09.2018, 11:25 Uhr

Anfang der Woche trafen sich die burgenländischen Friseure, um über die neuesten Frisurentrends, aber auch über die neuesten Technologien in der Branche zu diskutieren.

„Die Digitalisierung macht auch vor unserer Branche nicht Halt. Sie eröffnet neue Wege in der Produktion und zum Kunden. Elektronische Rechnungslegung ist längst Standard.“ (Innungsmeister Diethard Mausser)

Verändertes Einkaufsverhalten

BURGENLAND. Unter dem Motto „Learn & Lunch“ bot die Landesinnung der Frisöre bei der Landesinnungstagung erstmals einen Workshop zum Thema „Digitalisierung im Friseursalon“ an. Salonchoach Christine Heinrich präsentierte dabei, mit welchem Einsatz digitaler Technologien und Strategien heimische Unternehmen am Puls der Zeit bleiben und sich weiterhin als zukunftsorientiert positionieren.Vor allem das veränderte Einkaufsverhalten prägt verstärkt das Kundenverhalten. "Spontan, ortsunabhängig, sofort und unkompliziert möchten Kunden vermehrt ihre Besorgungen und auch Dienstleistungen organisiert haben,“ verrät Saloncoach Christine Heinrich beim Workshop.Webseiten, Apps, Social Media und Marketing-Strategien mit denen man aktiv mit den Kunden in Kontakt bleiben kann, seien auch aus der Friseur-Branche nicht mehr wegzudenken. Auch Webinare und e-Learning seien ein wesentlicher Teil bei der Mitarbeiterausbildung.