Ball der Freiwilligen Feuerwehr Panzendorf

Am Samstag, 27. Jänner 2018 lädt die Freiwillige Feuerwehr Panzendorf zu ihrem Ball in den Gemeindesaal Heinfels. Beginn ist um 20.30 Uhr. An diesem Abend sorgt das "Villgrater Duo" für Stimmung unter den Ballbesuchern. Eintritt: 10,- Euro.