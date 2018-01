, 9971 Matrei in Osttirol AT

Tauerncenter , 9971 Matrei in Osttirol AT

Im Rahmen der 27. Iseltaler Betriebs- und Vereins- Meisterschaften, lädt die UNION Raiffeisen Matrei Sektion Schi alpin, auch heuer wieder am 27. Jänner 2018 zum Schiball im Matreier Tauerncenter.

Saaleinlass ist ab 19 Uhr. Für Tanz und Unterhaltung sorgt ab 20 Uhr das Osttirol Quintett, Living Line, Once More und The Leeks.

Nähere Informationen und Anmeldung zum Rennen auf www.union-matrei.at.