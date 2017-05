Großer Andrang bei Ostereiersuchspiel

12.05.2017, 10:27 Uhr

Mehr als 2.000 Gewinnspielkarten wurden im Rahmen des Ostereiersuchspiels am Lienzer Hauptplatz abgegeben. Zu gewinnen gab es City Ring-Gutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro.

Der Verein zur Förderung des Hauptplatzes, des Bozener-Platzes und der Andrä Kranz-Gasse führte heuer in der Osterwoche in Lienz ein farbenfrohes Gewinnspiel durch.In 40 teilnehmenden Geschäften wurden dekorative Körbe mit bunten Ostereiern in die Schaufenster gestellt. Darunter auch ein goldfarbenes, das täglich woanders versteckt wurde. Erspähten die Kunden dieses Ei, konnten sie im jeweiligen Geschäft eine Gewinnspielkarte ausfüllen.Mehr als 2.000 Karten trudelten am Ende der Osterwoche im Büro des Stadtmarketings Lienz ein. Aus allen Teilnehmern wurden fünf Gewinner gezogen. Die City Ring-Gutscheine im Wert von je 200 Euro konnten Jasmin Sepperer aus Heiligenblut, Elias Steiner aus Lienz, Burgl Walder aus Sillian, Luca Dazzi aus Lienz und Emanuel Kraler aus Abfaltersbach mit nach Hause nehmen.