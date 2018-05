Lienz: Mit dem Butler durch die Sonnenstadt

04.05.2018, 13:51 Uhr

Transport-Tasche auf Rädern soll Einkaufen "leichter" machen

LIENZ. Um das Einkaufserlebnis in der Bezirkshauptstadt angenehmer zu machen, setzt das Stadtmarketing Lienz auf Einkaufsbutler. Es handelt sich dabei um eine kleine, stabile Transporttasche auf Rädern, natürlich im leuchtenden Gelb der Sonnenstadt Lienz.Bis zu 35 Kilogramm können damit transportiert werden und somit eignet sich der Trolley perfekt für kleine Transporte zwischen Wohnsitz, Auto, Bahn- und Bushaltestellen sowie den Geschäften der Stadt. Auch für die Wege zu den Sportstätten kann der Einkaufsbutler genutzt werden.50 dieser Einkaufsbutler wurden angeschafft und sind um 49 Euro pro Stück, inklusive Sonnenstadt-Regenschirm, im Bürgerservice der Stadtgemeinde Lienz erhältlich.Auch der City Ring ist mit an Bord und hat bereits 10 Einkaufsbutler angekauft. Diese werden in den Schaufenstern ausgestellt und bei Interesse auch verkauft. Obmann Robert Geiger: "Neben dem Komfort für die Einkäufer sollten die Butler auch dazu Beitragen, dass weniger Plastiksackerl verwendet werden."