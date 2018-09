Michaela Hysek-Unterweger mit 96,4 % zur neuen WB-Bezirksobfrau gewählt

15.09.2018, 12:48 Uhr

Bei der WB-Bezirksgruppenhauptversammlung in der WITO Konstruktionen Lorenz Pan GmbH wurde die 38-jährige Unternehmerin Michaela Hysek-Unterweger zur neuen Bezirksobfrau des Wirtschaftsbundes Lienz gewählt. Zu ihrem Team zählen Robert Edlinger, Hans Gumpitsch, Richard Ortner, Christof Schett und Leonhard Unterrainer als Stellvertreter.



Osttiroler im Bezirk halten

LIENZ. Die geschäftsführende Gesellschafterin der Unterweger Früchteküche GmbH & UWE Betriebs- und Handels GmbH kehrte nach Berufs- und Studienaufenthalten in Triest und Wien wieder in die Heimat zurück, um den elterlichen Betrieb zu übernehmen. „Die Entscheidung, den Betrieb zu übernehmen und mit meiner Familie in Osttirol zu leben ist mir nicht schwergefallen – ich war und bin vom Produkt überzeugt und genieße die Vorzüge der Region“, so Unterweger. Ebenso positiv bewertet sie auch die Entwicklung im Bezirk. „Unsere Betriebe investieren stark in qualitatives Wachstum und schaffen hochwertige Arbeitsplätze. In den vergangenen zehn Jahren flossen stolze 600 Millionen Euro in Betriebserweiterungen, Maschinen und Digitalisierung. Das ist eine solide Basis für die Zukunft“, betont die neue Bezirksobfrau.Demgegenüber stehen die Hemmnisse durch Bevölkerungsrückgang und Fachkräftemangel. „Hier braucht es die richtigen Antworten. Für unseren Bezirk braucht es dringend berufliche Perspektiven, gezielte Qualifikationsmaßnahmen und gute Angebote in den Bereichen öffentlicher Verkehr und Kinderbetreuung. Nur wenn diese Faktoren passen, wird es auch gelingen, Osttirolerinnen und Osttiroler im Bezirk zu halten oder für eine Rückkehr zu gewinnen“, ist Hysek-Unterweger überzeugt, die bei ihrer Arbeit auch auf die Kraft des neuen Teams setzt. „Wir haben ein Team aus Unternehmern geformt, die in den letzten Wochen mit mir gemeinsam an der Zukunft des Osttiroler Wirtschaftsbundes gearbeitet haben. Uns ist es wichtig, den Interessen der Unternehmen eine Stimme zu geben, die nicht überhört wird. Es sind Persönlichkeiten mit verschiedenen Hintergründen, aus verschiedenen Regionen und aus unterschiedlichen Sparten – vom Handwerk zum Dienstleistungsunternehmen, vom Traditionsbetrieb bis zum jungen Unternehmen. Sie sind bereit, nicht nur für ihr eigenes Unternehmen Verantwortung zu übernehmen, sondern haben auch die Entwicklung der Region im Blick.“