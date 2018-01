Neuer Vereinsname für "Hand in Hand"

21.01.2018, 00:00 Uhr

Hand in Hand ist ein aktiver Verein für Familien, die mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen leben.

Vielseitige Aktivitäten

Ausblick auf 2018

Bei seiner Jahreshauptversammlung am 9. Jänner hat der Verein "Hand in Hand" eine wichtige Änderung beschlossen. Um nicht nur Kinder mit klaren Diagnosen, sondern auch jene mit Teilleistungsschwächen oder Entwicklungsvariationen zu umfassen, wird der Verein künftig „Osttiroler Verein Hand in Hand für Kinder mit besonderen Bedürfnissen“ heißen.Beim Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr konnte Obfrau Pia Schlichenmaier über vielseitige Tätigkeiten berichten. Zu den größten Aktivitäten zählten etwa der dreitätige Ausflug zum Ossiacher See, das Familienfest in der Stadtbücherei und die Ausstellung „Glück kennt keine Behinderung“ in der Liebburg mit Fotoshooting für die heimischen Familien. Außerdem wurde mit den Kindernein Grillfest gefeiert, pädagogisches Reiten ausprobiert, ein Badeausflug genossen und ein kreativer Vormittag, wo Schönes für den Adventmarktverkauf gebastelt wurde, organisiert.Die Eltern konnten sich bei verschiedenen Gelegenheiten auch einmal ohne Kinder austauschen, was sehr wichtig ist. Auch die Down Syndrom-Familientreffen erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Gespräche und Workshops mit Schülern. "Die jungen Menschen sind offen und interessiert und die Vereinsmitglieder können ihnen ihre Erfahrungen aus dem Alltag mit Behinderung und Anderssein näher bringen", erklärt Schlichenmeier. Nach wie vor nicht zufriedenstellend ist für den Verein die Situation des Wohnens und Arbeitens für die jungen Erwachsenen mit Unterstützungsbedarf.Beim Ausblick auf das neue Vereinsjahr wurden bereits einige Fixpunkte vorgestellt. Neben einem Rodelnachmittag wird es auch wieder Aktivitäten zum Welt-Down Syndrom-Tag am 21.3. geben. Außerdem sind ein Vormittagstreff für Eltern, ein Familienfest für alle, ein Ausflug, ein Sommerfest und die Teilnahme am Lienzer Adventmarkt geplant.Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand im Amt bestätigt.Zum Abschluss bedankte sich Pia Schlichenmaier auch bei den Mitgliedern: „Viele bewegte Stunden haben wir im vergangenen Jahr zusammen verbracht, herzlichen Dank dafür! Uns verbindet vieles, wenn wir auch alle unterschiedlich sind. Das Leben ist bunt, auch bei Hand in Hand.“