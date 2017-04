Talrundweg Kals

Kals am Großglockner: Talrundweg Hängebrücke |

Eine runde Sache: Am 6. Mai 2017 ladet der Alpenverein Matrei zur Erwanderung des ca. 20 km langen Talrundwegs in Kals ein. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr auf dem Maurerplatzln in Matrei; dann geht's in Fahrgemeinschaften weiter zur Knopfbrücke (bei Arnig), wo wir den Talrundweg in Richtung Oberlesach starten. Nach ca. 5 stündiger Gehzeit kehren wir beim "Kalser Eck" zur Mittagsrast zu. Anmeldungen bei Hansjörg Steiner (0676 350 1807 oder per Mail an h.steiner@tsn).