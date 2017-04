"Be the Best 2017" - Platz 3 für PHTL Lienz

26.04.2017, 15:41 Uhr

Zum achten Mal wurden vergangenen Freitag die besten Diplom- und Facharbeiten von HTL-Schülern durch den Förderverein Technik Tirol prämiert.

23 Teams haben heuer beim Technik-Wettbewerb "Be the Best" teilgenommen. Die besten acht hatten am 21. April die Gelegenheit, ihre Projekte in der Wirtschaftskammer Tirol in Innsbruck der Jury zu präsentieren. Es war ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen um die ersten drei Plätze.„Magic Mirror – Spiegel mit Gestensteuerung“ lautet der Titel des Projektes, mit dem sich Hannes Peball, Milan Stanic und David Lanser von der PHTL Lienz, Abteilung Mechatronik, schlussendlich den dritten Platz sicherten. Für die Osttiroler Schüler sowie die zwei Teams von der HTL Anichstraße Innsbruck (1. und 2. Platz) gibt es jeweils eine Reise nach Amsterdam.Ausschlaggebend für die Beurteilung der Projekte waren folgende Kriterien: Idee, Kreativität, interdisziplinäre Zusammenhänge, Rhetorik, Ausdruck, Präsentation, technischer Inhalt, Umsetzung und Know-how. „Alle Einreichungen zeugen von einem hohen technischen Verständnis. Deshalb gratulieren wir allen, die sich entschlossen haben, an ‚Be the best‘ teilzunehmen“, waren sich die Jurymitglieder rund um Wolfgang Eichinger, Vorsitzender des Fördervereins Technik Tirol, Landesschulinspektor Anton Lendl sowie Andreas Mehrle, MCI-Studiengangsleiter des Studiengangs Mechatronik, einig. Deshalb geht auch niemand leer aus und alle 23 Projektgruppen werden von der TIWAG zu einer Kraftwerksbesichtigung eingeladen.