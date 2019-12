König Edward VII & Marie Curie

Der portugiesische Graffitikünstler Mr.DHEO war 2015/2016 eingeladen um eine größere Wand im tschechischen Olmütz (Olomouc) zu bemalen. Das fertige Mural

“der selbsternannte König Edward VII”.

Herr Dheo hat bereits in über vierzig Städten der Welt Interventionen vorgenommen. Er arbeitet mit bekannten internationalen Marken und Unternehmen zusammen, obwohl er die Straße als idealen Ort zum Schaffen hält.

Auf Wunsch von Nikol Láryšová , Academia Film Olomouc (AFO)

ist Olomouc um ein weiteres riesiges Gemälde reicher. Zu Kingedward gesellte sich eine sieben Meter lange Figur der prominenten Wissenschaftlerin Marie Curie Skłodowska. Der Künstler ist der 35-jährige Dalibor Vybíral alias Oliver Heller, der es nach drei Tagen Arbeit an der Wand in der Lücke in der Denisova-Straße fertiggestellt hat.