WALDHAUSEN. Servus TV hat einen Film über drei alte Paare gedreht, die Einblick in das Geheimnis der ewigen Liebe geben. Eines dieser Paare sind Tatjana und Werner Gamerith aus Waldhausen. Die 101-jährige Tatjana und der 20 Jahre jüngere Werner sind seit fast 60 Jahren verheiratet. "Für immer beinand" wird am 4. September um 21.10 Uhr gesendet.

Naturforscher Werner Gamerith ist außerdem am 15. September um 18.30 Uhr im RadioKulturhaus zu Gast. Zusammen mit Wanderreiseunternehmer Christian Hlade ist Gamerith zum Gespräch mit Johannes Kaup eingeladen. Thema: "Die Welt mit eigenen Füßen sehen".