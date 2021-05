"Gesundheit fängt in der Kindheit an!", ist Katharina Freinschlag, diplomierte Gesundheitspädagogin für Kinder, überzeugt. Diesen Freitag, 28. Mai, bringt die Baumgartenbergerin ihre gesunde Jause im Rahmen der "Genussflotte" von 11 bis 19 Uhr am Perger Hauptplatz mit.



PERG, BAUMGARTENBERG. Früchte- und Schokospieße, Smoothies und gesunde Brote schmecken sicher nicht nur den jüngeren Besuchern. An Bord der Genussflotte ist auch die Schwertberger Köchin Irene Weinfurter mit vegetarischen und veganen sowie zuckerfreien Schmankerln.

Gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil



Mit gesunder Jause gestärkt durch den Tag – das ist das Ziel von Katharina Freinschlags Konzept "Right Way". Freinschlag ist diplomierte Gesundheitspädagogin für Kinder. Als Personaltrainerin ist sie beruflich im Fitnessstudio Mandu in Perg tätig. Im November 2020 gründete die Baumgartenbergerin das Konzept "Right Way". Damit will sie Kindern und Erwachsenen durch Workshops, Kochkurse und Videos einen gesunden Lebensstil näherbringen. Ein Anliegen ist ihr vor allem die gesunde Kindergarten- oder Schuljause. "Ich habe immer schon gesagt: Gesundheit fängt in der Kindheit an! Durch schlechte Ernährung geht so vieles schief." Sie hat Verständnis dafür, dass sich Eltern nicht immer die Zeit nehmen können oder wollen, um ihren Kindern eine gesunde Jause mitzugeben.

Meiner Meinung nach ist es wichtiger denn je, Kindern Bewusstsein für Gesundheit zu vermitteln. Im Supermarkt werden sie verführt und haben keine Chance.

Katharina Freinschlag

Unter dem Motto "Zeitersparnis für Eltern – Freude und Genuss für Kinder" entwickelte Freinschlag die Idee, selbst eine gesunde Jause für Kindergarten- und Schulkinder zusammenzustellen. Mit ihrem Angebot will die Gesundheitspädagogin Eltern entlasten und schlechte Ernährungsentscheidungen der Kleinen von vornherein verhindern. Denn: "Im Supermarkt werden die Kinder verführt, da haben sie gar keine Chance."

Mehr unter rightway.at