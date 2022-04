Der Kulturverein Grein lädt zum Konzert von "Domo Emigrantes" am Donnerstag, 28. April, um 19.30 Uhr im renovierten Stadttheater Grein.



GREIN. Das Stadttheater Grein öffnet nach fast zweijähriger Renovierungspause wieder seine Tore. Zu diesem Anlass bittet der Kulturverein Grein am 28. April um 19.30 Uhr "Domo Emigrantes" auf die ehrwürdige Bühne. Das Trio widmet sich den Musik-Traditionen Süditaliens und des Mittelmeerraums. Mit jazzigen Klangfarben und individuellen Arrangements entsteht eine rhythmisch dichte und mitreißende Klangsprache. Zu Akkordeon, Geige und Cello gesellen sich Instrumente, mit denen Ohren und Herzen in fernere Regionen reisen. Die emotionale Anziehungskraft ihrer Musik erreicht und verführt ein breites Publikum, ob Weltmusik-Begeisterte oder Zuhörerer mit Lust auf den Süden und die Mittelmeerküsten.

Trio singt und musiziert



Das Ensemble trat bisher in Theatern, Clubs, bei Festivals in Italien, aber auch in Frankreich, Litauen, Moldawien, Russland, der Schweiz, den Niederlanden, Kroatien, Spanien, der Türkei und in den USA auf. Die Musiker leben im Raum Mailand in Italien.

Stefano Torre: Stimme, Gitarre, Friscalettu (sizilianische Flöte), Bouzouki

Filippo Renna: Stimme, Rahmentrommel, Percussion

Andrea Dall'Olio: Violine, Stimme

Eintritt: 25 Euro, Schüler und Studenten: 20 Euro

Vorverkauf: kulturvereingrein.at