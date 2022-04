Der Kulturverein Waldhausen feiert am 14. Mai sein 30-jähriges Bestehen mit einem Konzert des Janoska Ensembles.



WALDHAUSEN. Dem Janoska Ensemble ist in der Musikszene das Kunststück gelungen, seinen singulären Stil zur Eigenmarke und zugleich auch zum Genre-Begriff zu machen. Mit ihrem „Janoska Style“, verwandeln drei Brüder gemeinsam mit ihrem Schwager auf künstlerischem Top-Niveau Bekanntes aus Klassik bis Pop in ein hörbar verwandtes und dennoch anderes neues Ganzes. Der „Janoska Style“ besitzt die seltene Kraft, Stammhörer völlig gegensätzlicher Musikrichtungen auf Anhieb zu begeistern. In ihren Konzerten springt seine große positive Kraft schon nach wenigen Takten auf das Publikum über, spätestens mit ihren virtuosen spontanen Improvisationen heben die vier Könner auch die zurückhaltendsten Besucher aus ihren Sitzplätzen.

Drei Brüder und ihr Schwager



Die vier klassisch ausgebildeten Musiker haben ihre solitäre Musizierkunst zur Perfektion entwickelt und feiern damit auf mittlerweile vier Kontinenten Erfolg um Erfolg. Am 14. Mai um 19.30 Uhr tritt das Ensemble in der Musikschule Waldhausen auf. Schwerpunkt des Abends: "The Big B's": Die Komponisten Bach, Beethoven, Brahms, Bartók und Bernstein. Jede Nummer ein Unikat und unwiederbringlich der Einzigartigkeit des Moments geschuldet.

Ondrej Janoska: Violine

Frantisek Janoska: Klavier

Roman Janoska: Violine

Julius Darvas: Kontrabass

Der Kulturverein begrüßt Besucher ab 18.30 Uhr mit einem Glas Sekt. Karten um 33 Euro unter 0676/7555 115 oder magdalenaeder@gmx.at