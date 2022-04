Eine Innovation ist den Naarner Obstbauern Wolfgang Schober und Maria Hopfner gelungen.



NAARN. Als Produzenten von Fruchtsäften, Most, Frizzante, Likör und anderen Spezialitäten hat sich Familie Schober schon lange einen Namen gemacht. Nun haben die Naarner die Früchte der Region zu zwei besonderen Getränken veredelt: "Unsere neuesten Obstwein-Spezialitäten sind der ‚Apfel Zero alkoholfrei‘ und ‚Apfel Frizzante alkoholfrei‘. Diese Obstweine werden auf natürliche Weise hergestellt, danach wird der Alkohol mit einer modernen Zentrifugen-Technik extrahiert", erklärt Wolfgang Schober.

Alkoholfreier Most enthält weniger Kalorien



Die Mineralstoffe bleiben den Obstwein-Spezialitäten erhalten, die Kalorien werden dabei aber deutlich reduziert. "Damit wollen wir vor allem gesundheitsbewusste Konsumenten ansprechen, die keinen Alkohol trinken oder ihre Kalorien reduzieren wollen." Schober ist Obstveredler in dritter Generation auf dem Hof, der seit 1908 in Familienbesitz ist. Der Hof mit eigener Kellerei umfasst sieben Hektar Obstbau. So weit wie möglich wird nach dem Vorbild der Natur produziert, etwa auf Streuobstwiesen.

