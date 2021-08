Am 28. August ab 16 Uhr am Fußballplatz bzw. später Messe-Gelände

WALDHAUSEN IM STRUDENGAU. Nach einjähriger Verzögerung darf der Musikverein Waldhausen heuer Gastgeber für das Bezirksmusikfest 2021 sein. Stattfinden wird die Veranstaltung am Samstag, 28. August. Anstatt der üblichen Marschmusikbewertung werden die teilnehmenden Musikkapellen am Sportplatz einmarschieren und gemeinsam beim Festakt ab 16 Uhr musizieren. Das Gesamtspiel geht am Fußballplatz über die Bühne. Im Anschluss daran feiert der Musikverein mit rund 20 teilnehmenden Kapellen sein 141-jähriges Bestehen. Den Auftakt auf der Festwiese bestreitet die Trachtenmusikkapelle Allhartsberg ab 18 Uhr. Ab etwa 20 Uhr werden die Woody Blech Peckers als Hauptact das Festgelände zum Beben bringen.

Zur Freude des Musikvereins Waldhausen werden nicht ausschließlich die Musikkapellen des Bezirkes, sondern auch benachbarte und langjährig befreundete Musikvereine treu dem Motto „Musik verbindet“ kommen. Alle Interessierten und Freunde der Blasmusik sind herzlich zum Musikfest eingeladen – unter Einhaltung der 3-G-Regeln.

www.mv-waldhausen.at