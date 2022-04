WALDHAUSEN. 14 Musikgruppen, Chöre und Solisten ließen am Sonntag, 10. April 2022, die Stiftskirche Waldhausen erklingen. Am Programm stand das „Konzert für die Ukraine“. Jetzt konnten die beiden Hauptverantwortlichen dieser Benefizveranstaltung das Spendenergebnis präsentieren. Ideengeber und Organisator Musikschuldirektor Wolfgang Rosenthaler und Veranstalter und „Hausherr“ Pfarrprovisor Karl Michael Wögerer freuen sich riesig über die Spendenhöhe von 6.000 Euro. Der Betrag geht an das Rote Kreuz im Bezirk für die Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Im Rot-Kreuz-Markt werden die Geflüchteten aus der Ukraine mit Legbensmitteln und Hygieneartikeln versorgt.

Hier zum Konzertbericht mit den Namen aller Teilnehmer: https://www.meinbezirk.at/perg/c-leute/wenn-plattler-mentscha-und-opernsaenger-gemeinsame-sache-machen_a5269609