PABNEUKIRCHEN. Heimatkunde interessiert, fasziniert. Die unter Vorsitz von Bürgermeisterin Barbara Payreder wieder gewählte Obfrau des Heimatvereins Christine Hochstöger konnte sich über einen nicht geahnten Andrang zu dieser Sitzung freuen. Klaus Landa, Geschäftsführer vom Verbund OÖ Museen überbrachte für Anna und Josef Prandstätter und Hilda Plaimer den Ehrenbrief des Verbunds der OÖ Museen. Landa würdigte die engagierte und wichtige Arbeit der Geehrten für die Heimatstube Pabneukirchen.

Aufbewahen oder wegschmeißen?

Der Kulturhistoriker Karl Hohensinner aus Grein referierte zum Thema „Altes aufbewahren oder altes ‚Graffel‘ wegschmeißen? Immer mehr Menschen suchen nach einer (ihrer) Vergangeneit. Seit einigen Jahren liegt Ahnenforschung im Trend. Die Vergangenheit dient oft auch als Geschäftsargument, um eine ‚Eigentumswohnung zu kaufen: Das Haus schmiegt sich ins mittelalterliche Stadtbild. Wirklichkeit: Rundum gibt es kein Haus aus dem Mittelalter. Hohensinner: „Wir sollen unsere Vergangenheit kennen, gut verwalten und archiviert haben. Damit wir jederzeit zugreifen können. Sonst erfindet ein anderer für uns die Vergangenheit und zwingt uns zur Unterordnung.“

Aus den Tiefen der Archive

Robert Zinterhof las aus den Zeitungsberichten der Jahre 1962 und 1972 vor. Viele Erinnerungen wurden dabei wach. Vor 60 Jahren ließen sich an einem Tag in Pabneukirchen 400 und an einem anderen 700 Pabneukirchner gegen Kinderlähmung impfen, nachdem ein Marktkind an Kinderlähmung verstarb. 44.000 Kommunionen wurden 1972 in Empfang genommen. Robert Zinterhof brachte auch interessante Geschichten aus den „Tiefen der Archive“.

Wahlen:

Vorstand Heimatverein:

Obfrau Christine Hochstöger,

Stellvertreter Erich Steinkellner, Karl Heindl (neu),

Schriftführer Josef Lumetsberger und Christa Hochgatterer (neu), Kassiere Franz Friedl und Manuela Kloibhofer,

Kassenprüfer Erwin Höbarth und Elfriede Göschl,

Archivare: Karl Wimhofer und Hilda Plaimer

Beiräte: Theresia Prandstätter, Zäzilia Hintersteiner, Josef Eder und Robert Zinterhof (neu).

Heimatbuch gestartet

Bürgermeisterin Barbara Payreder und Heimatverein-Stellvertreter Erich Steinkellner gratulierten der wiedergewählten Obfrau Christine Hochstöger mit Blumen. Nicht nur für Bürgermeisterin Barbara Payreder ist der Heimatverein ein wichtiger Kulturträger in der Gemeinde. Vor einigen Wochen wurden unter Leitung von Kulturreferent Josef Lumetsberger die Arbeiten für ein neues Heimatbuch gestartet.